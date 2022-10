Den russiske advokat Marija Ejsmont nægter at acceptere forfaldet i det russiske retssystem. Hun kæmper ufortrødent for kritikere af krigen i Ukraine.

I en retssal i den russiske hovedstad, Moskva, sidder advokaten Marija Ejsmont og kigger målløs på, at en af hendes klienter står til at komme et årti i fængsel.

Klienten er 23-årige Dmitrij Ivanov, som er universitetsstuderende på Moskva Universitet. Han er blevet anklaget for at tale dårligt om det russiske militær.