Advokat: Ungarn har håndteret asylansøgere i strid med EU-lov

Der er problemer med Ungarns behandling af asylansøgere, siger generaladvokat ved EU-Domstolen.

Ungarn behandler personer, som søger international beskyttelse, i strid med EU-retten, siger en generaladvokat ved EU-Domstolen.

Det er EU-Kommissionen, som har taget sagen til domstolen i Luxembourg. Det er sket, med en påstand om at migranter ulovligt holdes som fanger, og migranter flyttes ulovligt ud af landet.

Afgørelsen falder på et senere tidspunkt. Den er uafhængig af generaladvokatens gennemgang af sagen.

Generaladvokat Priit Pikamäe skriver, at de foranstaltninger, som Ungarn har opbygget for at stoppe migration til landet, har en karakter, så personer med behov for beskyttelse ikke effektivt kan søge om dette.

Pikamäe siger desuden, at de transitzoner og procedurer ved grænserne, som Ungarn har sat i værk, er i strid med EU's direktiv fra 2013 om håndtering af asylansøgere.

I langt det største antal tilfælde ender dommen i store træk med at ligne den gennemgang, som en generaladvokat har foretaget. Men den kan også gå en anden vej.

Ungarn har valgt at holde alle tilkomne fanget i transitzoner. Det er i strid med EU-loven, siger Pikamäe.

- Det faktum, at alle, der søger om international beskyttelse, systematisk placeres i en sådan transitzone, er i strid med direktivet om modtagelse af ansøgere om international beskyttelse, hedder det.

I midten af maj dømte EU-Domstolen i en anden sag om Ungarns transitzoner, at de var ulovlige.

Ungarns regering sagde efterfølgende, at den var uenig i dommen. Men Ungarn ville som medlem af EU adlyde den.

Derfor ville man nedlægge zonerne, meddelte regeringen i Budapest. Personer i zonernes fængsler ville blive flyttet til nye modtagecentre.

/ritzau/