Ægtemand til forsvunden norsk milliardærfrue anholdes

Flere politibiler deltager i aktion for at anholde den norske forretningsmand Tom Hagen, hvis kone forsvandt.

Den norske forretningsmand Tom Hagen, der er ægtemand til Anne-Elisabeth Hagen, som forsvandt sporløst i 2018 fra parrets hjem i Oslo, er anholdt, skriver avisen VG.

Politiet stoppede Hagen klokken 8.30, da han i bil var på vej fra parrets bolig i Lørenskog, en forstad til Oslo, til sit arbejde.

Der deltog flere politibiler i aktionen, og da det overstået, stod Hagens bil tilbage tom.

- Jeg kan bekræfte, at vi har afspærret ved grunden Sloraveien 4, og at politiet er på stedet. Ud over det har jeg ikke så mange kommentarer før pressemødet, siger politiets indsatsleder, Marit Furuseth, foran Hagen-parrets hus i Lørenskog

Politiet er også til stede ved Tom Hagens arbejdsplads.

En nabo i Lørenskog bliver af VG spurgt, hvad han tænker om anholdelsen.

- Det har været i bevidstheden hele tiden, men mere end det, vil jeg ikke sige. Jeg synes, at det er synd, hvis det skulle vise sig, at det var ham, siger han.

Anne Elisabeth Hagen blev tidligere i år erklæret død, efter et forløb hvor politiet efterforskede sagen som en bortførelse.

Hun forsvandt den 31. oktober 2018. Det sidste sikre livstegn fra hende var en telefonsamtale, som hun havde med et familiemedlem om morgenen samme dag.

På det tidspunkt var hendes mand angiveligt på arbejde ikke langt fra parrets bolig. Hagen er mangemilliardær, og parret var kendt i en større offentlighed.

Der blev også i huset fundet et trusselsbrev, som, politiet mente, var et forsøg på at vildlede.

Eftersom de formodede bortførere ikke gav lyd fra sig, måtte politiet opgive at gå videre.

I stedet meddelte politiledelsen i Oslo sidste år, at hun formentlig var død.

VG erfarer, at en af politiets centrale teorier er, at det var et drab, som havde været planlagt i mindst fem måneder.

Politiet vil klokken 10.30 holde et pressemøde om dagens aktion.

