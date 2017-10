Ægtepar brugte fem år som gidsler til at stifte drømmefamilie

Det skulle have været en pilgrimstur til Afghanistan, men endte med fem års fangenskab for det amerikansk-canadiske ægtepar Caitlan Coleman og Joshua Boyle. I dag er det en uge siden, at de blev befriet af pakistanske styrker

Det er det mindste rum i bedsteforældrenes hus, men det er der, ægteparret Caitlan Coleman og Joshua Boyle foretrækker at sove om natten sammen med deres tre børn. Efter fem år som gidsler i Afghanistan og Pakistan kan god plads være skræmmende, når man er vant til at være stuvet sammen i kældre, fugtige badeværelser og små rum.

Voksne mennesker med støvler på kan også være skræmmede. Det mellemste barn, to-årige Noah, gik i panik, da han så de vagter, som står uden for familiens hus.

”Han blev bange for deres støvler. De eneste mennesker, han har set med støvler på, var dem, der kom ind for at sparke os,” forklarer Joshua Boyle til canadiske aviser.

Bedstefaderen, Patrick Boyle, fortæller til den britiske avis The Guardian, hvordan fangenskabet ikke blot har presset en dyne af frygt ned over de to drenge på fire og to år og deres lillesøster på omkring seks måneder, men også sat sig i deres kropssprog. Et stykke kage bliver således spist med hænderne, mens drengene sidder ovenpå spisebordet.

”Det vil være af uvurderlig betydning for min familie, at vi er i stand til at skabe et sikkert fristed, som vores tre overlevende børn kan kalde et hjem. For at forsøge at genskabe noget af den barndom, de har mistet,” sagde Joshua Boyle til medierne, da familien ankom til lufthavnen i Toronto på vej hjem til hans forældres hus i Smiths Falls i Ontario i Canada.