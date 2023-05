Ældre britisk kvinde dør efter påkørsel af kongelig kortege

En 81-årig kvinde er død, efter at hun blev ramt af en politimotorcykel, der var en del af Sophie, hertuginde af Edinburghs kortege.

Det skriver mediet BBC.

Helen Holland fra Essex i det østlige England blev ramt a motorcyklen ved et vejkryds i Earl's Court i London 10. maj.

Hun besøgte sin søster i hovedstaden på tidspunktet for ulykken, der sendte hende i koma.

Hendes søn, Martin Holland, siger onsdag ved offentliggørelsen af sin mors død, at hun blev påført adskillige brækkede knogler og massive indre skader.

Hun "kæmpede for sit liv i næsten to uger ... Men uoprettelig hjerneskade sluttede endeligt kampen i dag", siger han.

Ifølge ham befandt hun sig på en fodgængerovergang, da ulykken skete, skriver avisen Standard.

Siden da har hun været indlagt og ifølge familien kæmpet for sit liv, skriver BBC.

Det britiske svar på Politiklagemyndigheden, IOPC, efterforsker hændelsen.

IOPC har tidligere sagt, at man kigger overvågningsoptagelser igennem fra nærliggende ejendomme og fra politikameraer.

Betjente, der var til stede på lokationen, hvor ulykken skete, bliver samtidig afhørt som vidner.

Den regionale direktør for IOPC, Amanda Rowe, sagde tidligere, at myndigheden har været i kontakt med kvindens familie for at klarlægge processen.

- Vores tanker er med kvinden, som har lidt livstruende skader, og hendes familie, sagde hun ifølge Standard.

I en tidligere udtalelse fra Buckingham Palace lød følgende:

- Hertugindens dybfølte tanker og bønner er med den tilskadekomne kvinde og hendes familie. Hun (hertuginden red.) er taknemmelig for den hurtige reaktion fra beredskabet, lød det ifølge Standard.

