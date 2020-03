Ældre kvinde død af Covid-19 i Skåne

Skåne har registreret sit første corona-dødsfald onsdag. Dermed er i alt 10 døde af smitten i Sverige.

En ældre kvinde, der var smittet med coronavirus, er onsdag død i Skåne i det sydlige Sverige.

Det meddeler Region Skåne i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet TT.

Det er det første dødsoffer som følge af Covid-19 i Malmø.

Den afdøde kvinde, der var i 80'erne, havde en underliggende sygdom. Hun var alvorligt syg, da hun i sidste uge blev indlagt på et sygehus i Skåne.

Da lægerne foretog prøver i forbindelse med indlæggelsen, kunne de konstatere, at kvinden var smittet med coronavirus.

- Vi ved, at det er ældre og især ældre med andre underliggende sygdomme, der bliver mest alvorligt syge af Covid-19, siger Eva Melander, der er læge med speciale i smitsomme sygdomme.

- Det her er en sørgelig påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi beskytter disse grupper fra at blive smittet, siger hun i pressemeddelelsen fra regionen.

Det er ikke oplyst, om den afdøde kvinde var indlagt i Malmø, Lund eller et tredje sted i regionen.

Myndighederne ønsker ikke at oplyse yderligere af hensyn til de efterladte.

Skåne en den svenske region, der ligger tættest på Danmark.

Også i Sörmland i det østlige Sverige er en ældre patient afgået ved døden onsdag efter at være blevet smittet med coronavirus, skriver TT.

Dermed er i alt 10 mennesker i Sverige blevet ofre for Covid-19, som sygdommen hedder.

1212 mennesker i Sverige er bekræftet smittet, viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University. Det reelle antal menes at være højere.

/ritzau/