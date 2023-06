Ældre kvinde meldes dræbt i nye angreb i russisk region

Nye angreb har lørdag dræbt to personer i den russiske Belgorod-regionen.

Sådan lyder meldingen fra Belgorods guvernør, Vjatjeslav Gladkov.

Det er anden dag i træk, at to personer ifølge guvernøren er omkommet i regionen, der grænser op til Ukraine.

- Siden i morges har Sjebekino været under beskydning fra Ukraines væbnede styrker, siger Vjatjeslav Gladkov.

Sjebekino er en af de byer i Belgorod, der har været hårdest ramt af angreb.

Gladkov har de seneste par uger jævnligt meldt om beskydninger i regionen og anklaget ukrainske styrker for at stå bag.

Ukraine afviser at være involveret i angrebene.

Ifølge Belgorod-guvernøren er en "ældre kvinde" blandt de dræbte lørdag. Også en anden kvinde skal være dræbt. Yderligere to personer skal være såret.

Ifølge Ukraines regering er de militser, der angriber Belgorod-regionen fra Ukraine, russere. De er modstandere af præsident Vladimir Putins styre.

To russiske grupper, der kalder sig Legionen Frihed for Rusland og Ruslands Frivillige Korps, har påtaget sig skylden for angreb i Belgorod. Grupperne består angiveligt af russiske nationalister, der kæmper på ukrainsk side.

Angrebene i Belgorod har fået tusindvis af indbyggere til at flygte fra de mindre byer, der ligger tæt ved grænsen til Ukraine.

Beboere fra Sjebekino har søgt tilflugt i regionens største by, der også hedder Belgorod. Her er en sportsarena blevet omdannet til midlertidig beboelse for de mange fordrevne.

I alt er 2500 mennesker blevet indkvarteret i sportsarenaen og lignende steder. Det meddelte guvernør Gladkov fredag.

- Vi har aldrig før haft sådan en situation, lød det.

Byens borgmester, Valentin Demidov, har fortalt, at i alt 5000 mennesker har været igennem et af centrene for fordrevne. Mange er taget videre for at bo hos familie eller venner.

Mens angrebene fortsætter i Belgorod, er der også jævnligt angreb mod den ukrainske hovedstad, Kyiv, og flere andre områder i Ukraine.

I et interview med den amerikanske avis Wall Street Journal siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Ukraine er ved at være klar til at lancere en længe ventet modoffensiv mod de russiske styrker.

/ritzau/AFP