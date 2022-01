Ældre uden vaccine skal betale månedlig bøde i Grækenland

Fra mandag skal man i Grækenland betale en månedlig bøde på 100 euro, svarende til cirka 750 danske kroner, hvis man er 60 år eller ældre og ikke er vaccineret mod coronavirus.

Det sker for at øge vaccinetilslutningen blandt de ældre græske borgere.

Den nye lov blev vedtaget i november og er mandag trådt i kraft.

De græske sundhedsmyndigheder vil nu overlevere navnene på ikkevaccinerede ældre borgere til finansmyndighederne, der står for at udskrive bøderne. Pengene vil gå til hospitaler i Grækenland.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagde i sidste uge til det græske medie ANT1, at der er en meget simpel måde, hvorpå man kan slippe for bøde.

- Du kan blive vaccineret, og så skal du ikke betale en bøde, lød meldingen.

Tiltaget betragtes i Grækenland allerede som værende vellykket. Siden straffen blev offentliggjort for seks uger siden, er omkring 217.000 borgere på 60 år eller mere blevet vaccineret mod coronavirus.

Det har hævet andelen af vaccinerede i aldersgruppen til 90 procent.

Premierminister Mitsotakis har afvist at ville indføre obligatorisk vaccination for andre aldersgrupper. Årsagen er, at det primært er de ældre, der bliver alvorligt syge og har brug for behandling på hospitalet.

Grækenland har under coronapandemien bekræftet knap 22.000 coronarelaterede dødsfald. Det viser tal fra statistikbanken Worldometer.

Der er lidt over ti millioner indbyggere i Grækenland.

Det svarer derfor til godt 2100 coronadødsfald per en million indbyggere. Danmark har haft cirka 600 coronadødsfald per en million indbyggere.

/ritzau/dpa