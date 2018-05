Ærkebiskop dømt for at dække over overgreb mod alterdreng

Australsk ærkebiskop indberettede aldrig, at en alterdreng fortalte om seksuelle overgreb i 1970'erne.

Den australske ærkebiskop Philip Wilson er dømt skyldig for at dække over sexovergreb mod børn.

Han er dermed en af de mest højtstående personer globalt i den katolske kirke, der er blevet dømt i en sådan sag, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Anklagerne mod ærkebiskoppen fra Adelaide lød på, at han havde dækket over overgreb begået af den pædofile præst Jim Fletcher i 1970'erne mod en alterdreng.

Ærkebiskoppens juridiske medarbejdere har fire gange forsøgt at få sagen mod ham skrinlagt med henvisning til, at han lider af Alzheimers og derfor bør skånes for retsforfølgelse.

Det på trods af, at diagnosen ikke har fået ham til at fratræde sin højtstående position i kirken.

En australsk domstol har tirsdag fundet ham skyldig i at dække over alvorlige og strafbare overgreb mod et andet menneske.

Dermed risikerer ærkebiskoppen op til to års fængsel, men den endelige strafudmåling lader endnu vente på sig.

Den misbrugte alterdreng vidnede i retssagen. Her fortalte han, at han i 1976 beskrev misbruget til Philip Wilson, som dengang var en ung præst. Men Wilson indberettede aldrig de beskyldninger, der kom ham for øre.

Dommeren i sagen vurderer, at den daværende alterdreng ikke har noget motiv for at opdigte sit vidneudsagn.

Anklagerne mod Philip Wilson blev rejst som en del af en større koordineret efterforskning, der siden 2010 har undersøgt anklager om at dække over sexovergreb mod børn i den katolske kirke.

Wilsons dom er dermed endnu en hovedpine i bunken for pave Frans, hvis pavedømme er plaget af adskillelige anklager om sexovergreb begået af katolske præster.

/ritzau/