Ærkefjenderne Israel og Libanon indgår aftale om grænse og gas

Biden kalder det et historisk gennembrud, at Israel og Libanon er nået til enighed om ret til gasudvinding.

Efter flere års forhandlinger er Libanon og Israel nået til enighed om en aftale om maritime grænser.

Aftalen skal løse en strid om, hvem der har ret til at udvinde gas i havet ud for de to lande.

- Dette er en historisk præstation, der vil øge Israels sikkerhed, sprøjte milliarder ind i Israels økonomi og sikre stabilitet ved vores nordlige grænse, siger Israels premierminister, Yair Lapid.

De to lande har en fælles historie præget af krig og fjendskab. Teknisk set er de stadig i krig.

USA's præsident, Joe Biden, lykønsker Israel og Libanon med at være nået til enighed om, hvor den maritime grænse mellem dem går.

Biden tilføjer ifølge nyhedsbureauet AFP, at der er tale om et "historisk gennembrud".

USA har været mægler i forhandlingerne.

Et af de store stridspunkter i forhandlingerne var gasfeltet Karish. Israel fastholder, at det ligger i israelsk farvand, men Libanon har gjort krav på en del af det.

Den militante gruppe Hizbollah truede med at angribe Israel, hvis aftalen ikke sikrede Libanon rettigheder til gasudvinding.

En regeringskilde, der er tæt på Hizbollah, siger, at gruppen har accepteret betingelserne i aftalen.

Detaljerne er ikke kendt, men dele af aftalen er lækket til pressen. Her fremgår det, at Israel får kontrol over hele Karish-feltet, mens et andet potentielt gasfelt, Qara, bliver delt.

Libanons chefforhandler, Elias Bou Saab, kalder den endelige aftale "en løsning, der stiller begge parter tilfredse".

Libanon vil nu undersøge, om der er gas at udvinde indenfor dets maritime grænser. De seneste tre års alvorlige økonomiske krise i landet har gjort det endnu mere akut.

Libanon håber, at det dels kan tiltrække udenlandske investeringer, dels sørge for en mere stabil forsyning af strøm til befolkningen.

Israel producerer i forvejen gas i havet tæt på Libanons grænse.

Aftalen skal godkendes i de to lande, inden den træder i kraft.

I Libanon bliver det formentlig præsidenten, premierministeren og parlamentsformanden, der underskriver aftalen.

I så fald bliver den ikke sendt til parlamentet. Her har dele af oppositionen kritiseret Libanons regering for at give for mange indrømmelser til Israel.

Aftalen berører ikke landegrænsen mellem de to lande. Her er Israel og Hizbollah adskillige gange stødt sammen gennem de seneste årtier.

/ritzau/Reuters