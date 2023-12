Ærkerivalerne Tyrkiet og Grækenland indgår venskabsaftale i Athen

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, varsler "en ny æra" i forholdet mellem Tyrkiet og Grækenland efter årtier med mange spændinger mellem de to lande.

- Jeg tror på, at dette tyrkisk-græske møde om samarbejde vil føre til en ny æra i det bilaterale forhold, sagde Erdogan, da han mødte den græske præsident, Katerina Sakellaropoulou, i Athen.

- Vi må være optimistiske, og den optimisme kommer til at være frugtbar i fremtiden, sagde Erdogan, som senest var i Grækenland i 2017.

- Der er ingen af de problemer, som vi står over for, som vi ikke kan løse, sagde han under et fælles pressemøde med den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tyrkiet og Grækenland har været ærkefjender og rivaler i lange perioder ned gennem historien, men lederne i de to lande taler nu om at gøre Det Ægæiske Hav til "et hav for fred og samarbejde."

I de seneste år er det indvandring og strid om råstoffer, som har belastet forholdet mellem de to lande.

I en fælles erklæring fra Mitsotakis og Erdogan hedder det, at de bilaterale relationer mellem de to lande tidligere har været udsat for "farlige trusler", men at de nu er inde i mere "smult vande".

På torsdagens møde underskrev de to lande en venskabserklæring og en hensigtserklæring om at fordoble deres bilaterale handel til 9,3 milliarder euro (op mod 70 milliarder kroner).

/ritzau/AFP