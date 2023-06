Afdød 19-årig ville slå verdensrekord i professorterning i ubåd

19-årige Suleman Dawood, der døde om bord på "Titan", havde en professorterning med sig i ubåden, fordi han ville forsøge at slå en verdensrekord.

Det fortæller hans mor, Christine Dawood, i et interview med det britiske medie BBC.

Suleman havde kontaktet Guinness Rekordbog, og hans far, Shahzada Dawood, havde taget et kamera med for at forevige øjeblikket.

Torsdag i sidste uge kunne den amerikanske kystvagt fortælle, at fem personer om bord på ubåden "Titan" var døde i en "katastrofal implosion".

Artiklen fortsætter under annoncen

Christine Dawood fortæller, at hun og hendes datter var med på fragtskibet "Polar Prince", der bragte ubåden ud til det sted i Atlanterhavet, hvor den skulle nedsænkes mod vraget fra "Titanic".

Hun var stadig om bord på "Polar Prince", da der kom besked om, at signalet til "Titan" var gået tabt.

Ud over Suleman og hans far var direktøren for OceanGate, der ejede "Titan", Stockton Rush, den britiske forretningsmand Hamish Hardin, og den franske tidligere dykker Paul-Henry Nargeolet om bord på ubåden.

Christine Dawood fortæller, at hendes søn elskede at løse professorterninger, og at han altid havde en med sig. Han havde sagt til hende, at han ville forsøge at løse den på 3700 meters dybde ved vraget fra "Titanic".

Suleman studerede på University of Strathclyde i Glasgow i Skotland.

Hans far kommer fra en af Pakistans rigeste familier.

Christine Dawood beskriver sin afdøde mand som smittende nysgerrig på verden omkring ham.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun og datteren, Alina, blev om bord på "Polar Prince", mens en storstilet redningsmission med deltagelse fra flere lande fandt sted.

Hun fortæller, at hun selv mistede håbet, da ubåden havde været væk i 96 timer. Ubåden havde en iltbeholdning til 96 timer.

Hende og datteren vil nu forsøge at lære, hvordan man løser en professorterning til ære for Suleman. Derudover planlægger hun at fortsætte sin mands arbejde.

Hun afviser at tale om de efterforskninger af ulykken, som både canadiske og amerikanske myndigheder har iværksat.

Adspurgt hvordan hende og datteren vil finde en afslutning på tabet, sætter hun spørgsmålstegn ved, om sådan en findes.

- Jeg savner dem. Jeg savner dem virkelig, virkelig meget, siger hun til BBC.

/ritzau/