Afgående Solberg vil generobre magten i Norge i 2025

Efter mandagens valg til Stortinget er magten skiftet i Norge.

Den konservative Erna Solberg må sige farvel og overlade posten som statsminister til Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet (Ap).

Men den afgående statsminister vil fortsætte som leder af Høyre (H), hvis partiet ønsker det. Det siger hun til VG.

- Jeg har sagt, at det er en diskussion, som vi må tage i vores parti. Jeg har motivation og lyst til at fortsætte, lyder det.

Solberg ønsker også at lede partiet til valgsejr ved næste valg og generobre statsministerposten i 2025, siger hun til avisen.

- Ja, det er det, jeg tænker nu. Men vi skal også have diskussionerne i vores parti, for på et tidspunkt skal man lave ændringer, lyder det.

Den samlede blå blok var ikke i nærheden af at nå målet om at fortsætte i regering.

De borgerlige fik 68 mandater, hvilket er langt under de 85, som et flertal kræver.

60-årige Solbergs første regering bestod af Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) fra 2013 til 2018, før regeringen blev udvidet med Venstre i 2018 og Kristelig Folkeparti (KrF) i 2019.

I 2020 gik Fremskrittspartiet ud af regeringen, mens Høyre, Venstre og KrF fortsatte som et trekløver.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag siger Solberg, at hun ser tilbage på regeringsårene med stolthed.

Hun tror på, at Høyres vej fremad skal bygge på et bredt borgerligt samarbejde.

- Jeg lægger ikke skjul på, at et samarbejde om politik ikke altid er lige nemt. Men vi har opnået meget. Jeg vil takke Venstre, KrF og Frp for et godt samarbejde i disse år, siger hun.

Adspurgt om, hvilket råd hun vil give til den kommende statsminister, svarer Solberg:

- At han må være sig selv i måden, han arbejder på. Han må ikke finde andre modeller.

- Det er så altopslugende at være statsminister, så hvis du skal forsøge at bygge et image, gøre eller være noget andet, end du er, så kommer det til at være vanskeligt, siger hun på pressemødet.

/ritzau/