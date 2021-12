Afgået britisk minister gik i protest mod politik

I London siger David Frost, som var minister med særligt ansvar for at implementere brexit, at hans tilbagetræden ikke har noget at gøre med premierminister Boris Johnsons ledelse.

Han siger, at det i stedet drejer sig om, at der er en del af regeringens politik, som han ikke kan støtte. Det handler om uenighed i forhold til politisk linje, siger den afgåede minister til journalister uden for sit hjem mandag.

- Jeg forlod regeringen, fordi jeg - og det tror jeg er almindelig kendt - ikke kunne støtte visse dele af den førte politik. Senest har det drejet sig om covid-restriktionerne, siger Frost, som tidligere blev opfattet som Johnsons nærmeste allierede i brexit-forhandlingerne.

Efter hans afgang har den britiske udenrigsminister, Liz Truss, overtaget ansvaret for forhandlinger med EU om Nordirland-protokollen. Liz Truss overtager også mere generelt ansvaret for det britiske forhold til EU.

Det oplyste den britiske regering i en pressemeddelelse søndag aften.

David Frost meddelte lørdag, at han trak sig med henvisning til uenigheder om regeringens retning.

Protokollen for Nordirland er en del af skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien og er en kilde til fortsat uenighed.

Den indebærer, at Nordirland fortsat følger EU-regler for det indre marked. Dermed undgår man en hård grænse mellem Nordirland, som er en del af Storbritannien, og EU-medlemmet Irland.

Det var i 2016, at briterne stemte for at træde ud af EU. Først 31. januar 2020 forlod Storbritannien dog EU officielt, og med udgangen af 2020 udløb også en overgangsperiode.

/ritzau/Reuters