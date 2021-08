Afghanere møder nye magthavere med skepsis: Taleban har ikke ændret sig

Nu sænker Talebans mørke sig over Afghanistan. Den sidste amerikanske soldat er fløjet ud. Afghanere, der ikke tilhører Taleban, har meget svært ved at tro på de nye herskeres erklæringer om respekt for kvinders rettigheder og gode forbindelser til omverdenen

Natten til tirsdag gav Taleban-bevægelsens skud genlyd i den mørke nattehimmel over Kabul. USA havde netop meddelt, at den sidste soldat havde forladt Afghanistan, og dermed var den kaotiske amerikanske tilbagetrækning fuldført. Afghanistan er –som for 20 år siden – atter under Talebans kontrol.