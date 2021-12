Afghanere står i kø i Kabuls lufthavn for at få pas

Trods frostvejr med isnende kulde stod hundredvis af afghanere søndag i kø i Kabuls lufthavn, hvor et paskontor er åbnet for at genoptage udstedelser af pas.

Mange havde stået i køen natten i igennem. En del af de ventende vil til udlandet for at blive opereret eller behandlet på hospitaler i Pakistan eller andre lande, mens andre blot vil væk fra Taliban-regimet i Kabul.

Samme dag som udstedelsen af pas er blevet genoptaget advarer Pakistan og en række andre muslimske lande om, at det vil få "alvorlige følger for det internationale samfund", hvis en økonomisk nedsmeltning i Afghanistan får lov at udvikle sig til en humanitær katastrofe.

I en tale ved et møde i Islamabad for de islamiske landes samarbejdsorganisation, OIC, advarede den pakistanske udenrigsminister, Sah Mamood Qureshi, søndag om en farlig udvikling i Afghanistan.

- Der er fare for hungersnød, som kan udløse enorme flygtningestrømme og tiltagende ekstremisme, sagde han ved mødet, hvor der også var repræsentanter for USA, Kina, Rusland, EU og FN.

Den lange kø med frysende afghanere i Kabuls lufthavn blev omhyggeligt overvåget af bevæbnede talibanere.

- Vi ønsker ikke selvmordsangreb eller bombeeksplosioner her, sagde Talibans sikkerhedsofficer, den 22-årige Ajmal Toofan,som udtrykte bekymring over situationen i lufthavnen.

Gruppen Islamisk Stat, som i dag er Talibans største fjende, dræbte over 150 mennesker sidst i august, da mange tusinde mennesker var samlet i Kabuls lufthavn i håb om at komme ud af landet med udenlandske evakueringsfly.

Tusindvis af afghanere har anmodet om nye rejsedokumenter for at komme ud af landet, der trues af en økonomisk og en humanitær krise.Millioner af indbyggere i Afghanistan har allerede for lidt mad, og FN har advaret mod en omfattende hungersnød.

Lederen af pasafdelingen i det afghanske indenrigsministerium, Alam Gul Haqqani, meddelte lørdag, at udstedelsen af pas ville begynde i Kabuls lufthavn søndag.

Taliban indstillede udstedelsen af pas kort tid efter, at de generobrede magten den 15. august. Paskontoret blev kortvarigt genåbnet i oktober, men det blev lukket igen, da det biometriske udstyr brød sammen på baggrund af et overvældende stort antal pasansøgninger.

- Alle de tekniske problemer er nu blevet løst, sagde Haqqani, som lovede, at de første pas ville blive udstedt til dem, som sendte ansøgninger inden paskontoret lukkede.

- Nye ansøgninger kan indsendes fra den 10. januar, sagde han.

Taliban har lagt pres på donorlande for at få udbetalt milliarder af dollar i genopbygningshjælp. Pengene blev indefrosset, da det vestligt støttede styre brød sammen under den amerikanske tilbagetrækning fra landet.

Tilbageholdelsen af den økonomiske hjælp har haft chokvirkninger for den afghanske økonomi, som i forvejen var i dyb krise på grund af tørke og den årtier lange krig i landet.

I Kabul har mange familier måttet sælge deres møbler eller andre ejendele for at skaffe penge til mad til deres familier.

/ritzau/Reuters