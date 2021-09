Afghanere var ramt af egen tragedie kort før angreb i USA

Da al-Qaeda 11. september 2001 udførte sit terrorangreb mod mål i USA sørgede mange i Afghanistan stadig over en anden tragedie, som gruppen også stod bag.

To dage tidligere havde militante medlemmer af gruppen dræbt Ahmad Shah Massoud - også kendt som "Løven fra Pansjirdalen".

Shah Massoud var et ikon for modstanden mod de invasionsstyrker fra Sovjetunionen, som i over ti år befandt sig i landet, og senere satte han sig også op mod sin egne landsmænd i Taliban-bevægelsen.

9. september blev han dræbt som følge af et selvmordsangreb, og to dage dage senere slog al-Qaeda til i USA ved blandt andet at styre kaprede passagerfly ind i World Trade Center i New York City.

Angrebet fik senere USA og flere at dets allierede til at invadere Afghanistan for at fjerne Taliban fra regeringsmagten, fordi bevægelsen havde givet husly til al-Qaedas leder, Osama bin Laden.

I Afghanistan tog flere det med et skuldertræk, da de først hørte om angrebene i USA.

- Den aften lyttede jeg til nyhederne. Der blev talt om et angreb i Amerika. Jeg var ligeglad, fordi der i radioen altid blev talt om angreb og krig, siger Abdul Rahman, en tidligere statsansat, som var i 20'erne dengang.

Da det de følgende dage gik op for afghanerne, at al-Qaeda havde udtænkt angrebet, og at deres Taliban-regering blev beskyldt for at have dækket over gruppen, indså mange, at verden var ved at forandre sig.

- Jeg troede ikke, at USA ville revanchere sig ved at angribe Afghanistan. Jeg troede, at USA var meget langt væk, siger Abdul Rahman.

En bibliotekar fra Kandahar, Abdul Samad, husker at se grupper af mennesker samle sig omkring en aviskiosk, hvor forsiderne var dækket med billeder af angrebet på tvillingetårnene i New York.

- Det var næsten to dage efter hændelsen, siger han.

Men det var også begyndelsen på en "uacceptabel besættelse", mener han.

- De havde ledt efter en undskyldning for at komme til Afghanistan. Det var en undskyldning for at besætte dette land, siger han.

Da Taliban afviste USA's krav om at udlevere Osama bin Laden, gik det amerikanske militær ind i Afghanistan, og i løbet af få uger var Taliban fjernet fra regeringskontorerne.

En skolelærer erindrer, at han så nyheden om angrebet i USA på et fjernsyn, der var gemt i en kælder hos et familiemedlem, fordi Taliban havde forbudt tv-apparater.

- Det så forfærdeligt ud. De viste gentagne gange tårnene, der stod i flammer, siger han.

Efter at Taliban var fjernet fra regeringsmagten, kom der ifølge læreren en periode med fred, men kun kortvarigt.

- Da Taliban var væk, var folk lykkelige. De kunne i det mindste mærke friheden, siger han.

Men som tiden gik, begyndte han at tvivle på, om USA havde gjort det rigtige.

- De var kommet til det forkerte sted. Det var en fælde for dem. Og 20 år senere fik jeg ret. Taliban er tilbage. De samme personer, ansigter og holdninger, siger han.

