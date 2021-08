Afghanerne skjuler sig efter Talibans sejr

Frygt og uvished har lagt sig som en dyne over Afghanistan.

Den militante bevægelse Taliban er tilbage som ledende politisk magt i det centralasiatiske land. Det er der ingen i tvivl om.

Men det er foreløbig uklart, hvordan Taliban vil styre Afghanistan, og hvilke håndgribelige konsekvenser magtskiftet får for befolkningen.

I gaderne i Kabul kan man dog allerede se en forskel i forhold til før Talibans erobring af den afghanske hovedstad. Mænd har udskiftet jeans og T-shirts med traditionelle klæder, der er kendt som "shalwar kameez".

Og kvinder er stort set forsvundet fra gadebilledet, rapporterer nyhedsbureauet AFP fra det krigshærgede land.

Ændringen skyldes ikke nødvendigvis direkte ordrer fra Taliban. For nogles vedkommende er der tale om selvcensur. Befolkningen indretter sig efter regler, som forventes at blive indført under Talibans regime.

- Folk er bange for det ukendte.

- Taliban patruljerer byen i små konvojer. De chikanerer ikke folk, men selvfølgelig er man bange, siger en butiksindehaver i Kabul til AFP.

Også hos Røde Kors oplever man, at afghanerne befinder sig i et tomrum, hvor de ikke ved, hvad fremtiden vil bringe.

Røde Kors har over 1900 ansatte i landet. Den seneste tid har de haft travlt med at behandle civile, der er blevet såret under kampene mellem Taliban og de afghanske regeringsstyrker.

Derudover består en stor del af organisationens arbejde i at levere nødhjælp til afghanere, som mangler mad og andre basale ting, fortæller Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Røde Kors i Danmark.

- Der er kommet nye magthavere til, og de skal konsolidere deres magt. Vi venter stadig på at finde ud af, hvad det betyder. Mange har minder, fra da Taliban sidst var ved magten.

- Vil de indføre de samme regler som dengang, eller er det et nyt Taliban, som er kommet til magten? Det ved vi ikke endnu, siger han til Ritzau.

Taliban regerede Afghanistan fra 1996 til 2001. Piger og kvinder måtte dengang ikke uddanne sig, gå alene på gaden eller gå uden for hjemmet uden at være iklædt burka.

Offentlige henrettelser, afhugning af legemsdele og anden fysisk afstraffelse var en integreret del af Talibans retspraksis, som byggede på sharialov.

Alt dette ændrede sig efter USA's og de vestlige styrkers invasion af landet i 2001, som blandt andet medførte, at piger igen kunne gå i skole.

- Lige nu holder alle vejret. Mange holder sig indenfor og venter på at se, hvad der kommer til at ske, siger Anders Ladekarl.

Der er ikke kommet nogen klare direktiver fra Taliban om piger og kvinders rettigheder. Dog har bevægelsen sagt, at kvinder fremover vil få mulighed for at uddanne sig i Afghanistan.

- Vi er spændt på, om det bliver en realitet.

- Foreløbig udøver de afghanske piger og kvinder selvcensur ved at dække sig til og blive hjemme fra skoler og universiteter for at være på den sikre side, fortæller Anders Laderkarl.

Taliban erklærede sig som sejrherrer i Afghanistan, da bevægelsen indtog Kabul søndag. Forinden havde Taliban nedkæmpet regeringens styrker i det meste af landet.

