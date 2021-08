Afghanerne tvivler på Talibans fredsløfter

Talibans magtovertagelse kan sende Afghanistan på en rejse tilbage i tiden.

Tilbage til dengang, hvor piger ikke måtte gå i skole, kvinder skulle holde sig hjemme, tv og musik var forbudt, og afhugning af hænder eller stening var almindelige straffe.

Mange afghanere husker Talibans regeringstid fra 1996 til 2001. Og de frygter, hvad en fremtid med Taliban vil byde på.

Mandag viste videoer på sociale medier desperate afghanere, der forsøgte at flygte fra Afghanistans hovedstad, Kabul.

Desperate scener udspillede sig på startbanen i byens lufthavn, hvor amerikanske soldater skød varselsskud for at forhindre, at afghanere hagede sig fast til fly, der var ved at lette med kurs mod USA.

Da Taliban tog magten i 1996, var det med løfter om at skabe ro og orden efter flere års borgerkrig og anarki.

- Men det Taliban, vi ser nu, har længe ført oprørskrig. Bevægelsen er blevet infiltreret af kriminelle og militser, der har haft en interesse i at slå den afghanske regering og de vestlige sikkerhedsstyrker, siger David Vestenskov, der er seniorforsker ved Forsvarsakademiet.

- Så denne gang kommer Taliban til magten som en del af anarkiet, ikke løsningen.

Taliban selv forsikrer, at bevægelsen har forandret sig, siden den sidst var ved magten. Piger vil få lov at gå i skole, og kvinders rettigheder vil blive respekteret, siger en talsmand.

- Vores politik er, at kvinder vil have adgang til uddannelse og arbejde, siger Taliban-talsmand Suhail Shaheen til den britiske tv-station BBC.

Taliban lover også afghanerne, at de ikke vil plyndre eller begå hævndrab på medlemmer af den nu afsatte regering. Både ambassader og udenlandske journalister vil kunne fortsætte deres arbejde, meddeler Taliban ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mange afghanere er dog skeptiske over for løfterne. I de områder, hvor Taliban har taget magten, er pigeskoler blevet lukket. Kvinder er fjernet fra deres job i den offentlige sektor. Og der går rygter om, at unge piger tvinges til at gifte sig med talibankrigere.

Militante talibanere har gået fra dør til dør i flere byer og spurgt efter regeringsansatte.

USA og Storbritannien anklagede for to uger siden Taliban for at have begået en "massakre" på snesevis af mennesker i byen Spin Boldak i Kandahar.

En talsmand for Taliban har sagt, at styreformen i Afghanistan snart vil blive afklaret, og at man vil danne en "åben, inkluderende islamisk regering".

Iagttagere forventer, at gruppen vil trække Afghanistan i en langt mere konservativ og religiøs retning.

- Der er dog også mere moderate tanker i Talibans top om, at de skal lede en befolkning, der er forandret. Der har været en informationsstrøm ind i landet, frie medier, rettigheder inden for sundhed, uddannelse og kommunikation, som det vil være svært at lave om på, siger David Vestenskov.

Han mener, at Taliban vil begynde at få problemer nu.

Ikke alle 350.000 soldater i Afghanistans hær ventes at lægge våbnene. Nogle vil slutte sig til Taliban, andre vil flygte, mens andre igen vil forsøge at etablere oprørsgrupper, forklarer seniorforskeren.

- De kommer hurtigt til at befinde sig det samme sted, som det etablerede system var. Nu er det dem, der skal etablere checkpoints, og formentlig bliver de udfordret af forskellige militser.

I Kabul gik talibanere mandag rundt i byen og indsamlede våben fra befolkningen.

- Vi kan forstå, at folk har haft våben for at beskytte sig selv. Nu kan de føle sig trygge. Vi er her ikke for at skade uskyldige civile, siger en talibaner til nyhedsbureauet Reuters.

