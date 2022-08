Midnat efter tirsdag var det et år siden, at USA evakuerede de sidste soldater og civile fra Afghanistan.

Afghanistan bader i lysshow ved jubilæum for USA's tilbagetrækning

Bannere og hvide flag med muslimske trosbekendtgørelser vajer onsdag fra Afghanistans hovedstad Kabuls lygtepæle og regeringsbygninger, mens afghanerne står op til en ny national helligdag.

Markeringen kommer efter en tirsdag aften, hvor Taliban - det militante islamistiske styre som tog magten i Afghanistan for lidt over et år siden - badede Kabul i farverige lysshow og fyrværkeri.

Fejringen markerer étårs-jubilæet for tilbagetrækningen af amerikanske soldater fra landet.

Midnat mellem 30. og 31. august sidste år påbegyndtes evakueringen af de sidste soldater og civile.

Bare to uger forinden - søndag 15. august - havde Taliban efter en række blitzkrig-operationer kunnet vade ind i præsidentpaladset i hovedstaden. Den daværende præsident, Ashraf Ghani, måtte flygte fra landet og overgav kort efter formelt magten til Taliban.

Siden har styret underlagt det afghanske folk et strengt sæt religiøse regler, der har fået kritik fra flere lande og FN. Sidstnævnte har især kritiseret de forhold, som kvinder lever under i Afghanistan.

Ikke desto mindre er flere afghanere glade for, at Taliban og Vesten ikke længere bekriger hinanden på afghansk jord.

- Vi er lykkelige over, at Allah har fjernet de vantro fra vores land, og at det islamiske emirat er blevet etableret, siger Zalmai, en indbygger i Kabul, til det franske nyhedsbureau AFP.

Taliban har lukket pigeskoler, udelukket kvinder fra mange embedsstillinger og beordret, at de kun må bevæge sig udenfor fuldt tildækket i burka.

En beboer i den afghanske storby Kandahar, Oranoos Omerzai, måtte forlade sit arbejde på grund af de nye regler.

- Nu sidder jeg bare derhjemme uden noget arbejde, fortæller hun til AFP.

/ritzau/AFP