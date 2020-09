Afghanistan har løsladt 5000 Taliban-fanger før forhandlinger

Vejen er banet for fredsforhandlinger mellem Taliban og den afghanske regering efter løsladelse af fanger.

Den afghanske regering har løsladt knap 5000 fanger fra den militante bevægelse Taliban.

Det oplyser flere regeringskilder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med løsladelsen er vejen banet for fredsforhandlinger mellem Taliban og den afghanske regering.

Således planlægger repræsentanter for regeringen at flyve til Qatar for at indlede forhandlinger.

Det vides endnu ikke, præcis hvornår forhandlingerne vil finde sted. En regeringskilde oplyser dog ifølge Reuters, at de måske vil begynde allerede lørdag.

Taliban har krævet, at regeringen løslader 5000 fanger som betingelse for at sætte sig til forhandlingsbordet.

Ifølge Reuters' kilder har regeringen løsladt 4993 fanger. Syv er stadig tilbageholdt, fordi andre nationer har modsat sig løsladelserne.

Fangeudvekslingen har stået på, siden USA og Taliban indgik en aftale i februar.

Sidste knast var 400 Taliban-fanger, som blev anset for at være særligt farlige. Langt størstedelen af dem er altså nu på fri fod.

- Den islamiske republik Afghanistan har modtaget soldater, der har været tilbageholdt af Taliban, hvorefter regeringen har frigivet de sidste 400 indsatte - bortset fra nogle få, som vores partnere havde indsigelser imod, skriver talsmand for den afghanske regering Javid Faisal på Twitter.

- Det diplomatiske arbejde fortsætter. Vi forventer at indlede forhandlinger med det samme, tilføjer han.

Taliban bekræfter, at fangerne er frigivet.

Frankrig og Australien har modsat sig frigivelsen af de sidste syv fanger. Det skyldes, at de er sat i forbindelse med drabene på franske og australske civilpersoner og tropper i Afghanistan.

/ritzau/