Afghanistan løslader 400 talibanere inden fredsforhandling

Et råd bestående af tusindvis af prominente afghanere har godkendt løsladelsen af 400 Taliban-fanger.

Afghanistan løslader 400 Taliban-fanger, som er anklaget for alvorlige forbrydelser.

Det har tusindvis af prominente afghanere i Afghanistans såkaldte "Store Råd" vedtaget.

Flere af fangerne er anklaget for at have været involveret i angreb, der har kostet mange afghanere og udlændinge livet.

Beslutningen om løsladelsen er truffet ved slutningen af et tre dage langt møde, en såkaldt Loya Jirga.

Det er et traditionelt møde, hvor tusindvis af stammeoverhoveder og andre prominente borgere i Afghanistan mødes for at træffe beslutninger.

- For at fjerne forhindringer forud for begyndelsen af fredsforhandlinger, for at stoppe blodsudgydelser og for befolkningens bedste, har Loya Jirga (rådet, red.) godkendt løsladelsen af 400 fanger, som Taliban har forlangt, siger Atefa Tayeb, der er medlem af rådet.

/ritzau/AFP