Afghanistan lover at hjemtage flere asylansøgere

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har mødtes med sin afghanske kollega. Forholdet er stærkt, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tirsdag holdt møde med Afghanistans premierminister, Abdullah Abdullah.

På dagsordenen var blandt andet mulighederne for at hjemsende flere afviste afghanske asylansøgere, der lige nu befinder sig i Danmark.

- Jeg er glad for, at den afghanske premierminister igen i dag har bekræftet, at Afghanistan vil opfylde sine forpligtelser i forhold til tilbagetagelse af egne statsborgere, som ikke har lovligt ophold i Danmark, siger statsministeren om mødet.

Der er for øjeblikket 58 afghanere, som er i såkaldt udsendelseposition. I årets første otte måneder er der allerede hjemsendt 45, og ifølge statsministeren er der stor interesse for at vende tilbage.

- Det er en vigtig prioritet for regeringen, at afviste asylansøgere selvfølgelig skal hjem til deres oprindelseslande.

- Det siger sig selv, og derfor arbejder regeringen hårdt for at indgå bindende aftaler om tilbagetagelse af disse, siger han.

/ritzau/