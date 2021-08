Afghanistankender: Oprørere kan blive en stor hovedpine for Taliban

I den sidste afghanske provins, der ikke er styret af Taliban, Panjshir, er en modstandsbevægelse vokset frem.

Den kan blive et stort problem for Taliban, fortæller David Vestenskov, chefkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser på Forsvarsakademiet, hvor han forsker i den sikkerhedspolitiske udvikling i Afghanistan.

- Får de slået Taliban og deres første offensiv tilbage, så vil det have en forstærkende effekt, der vil tiltrække folk og en række sponsorer rundt omkring. På den måde kan det hurtigt blive en stor hovedpine for Taliban, siger David Vestenskov.

Søndag skrev Taliban på Twitter, at bevægelsens krigere er på vej til dalen.

- Har modstandsbevægelsen 5000 til 10.000 mand i Panjshir, så er det næsten umuligt for Taliban at nedkæmpe det. Så Taliban håber på, at de ikke er organiseret og så dræbe idéen med det samme. For lige nu er det idéen om det her, der truer Taliban.

En talsmand for modstandsbevægelsen fortæller til AFP, at det er lykkedes at samle en styrke på omkring 9000 personer i Panjshir-dalen til at kæmpe mod Taliban.

Oprørerne, der har samlet sig under navnet Afghanistans Nationale Modstandsfront (ANM), er ledet af Ahmad Massoud og den tidligere vicepræsident Amrullah Saleh.

32-årige Ahmad Massoud er søn af den kendte militærleder Ahmad Shah Massoud, der blev dræbt af al-Qaeda i 2001.

Han var en af lederne af Nordalliancen, der bekæmpede Taliban fra 1996 til 2001, hvor den islamistiske militante bevægelse sidst havde magten i Afghanistan.

- Ahmad Shah Massoud kørte oprørskampen mod Taliban fra netop Panjshir-dalen. Den kamp vil hans søn nu gerne samle op.

- Tanken er, at man vil bygge en ny Nordalliancen, ligesom den der holdt stand mod Taliban i slutningen af 1990’erne, siger David Vestenskov.

Derfor er der også noget symbolsk i at tage kontrollen over Panjshir, fortæller han.

Men først og fremmest kan oprørerne i Panjshir-dalen være en langsigtet trussel mod Talibans styre.

- Tidligere blev det en base for international støtte, og det var herfra, at Nordalliancen gik ind og tog Kabul i kølvandet på de amerikanske bomber i 2001. Så det sidste Taliban er interesseret i er at få en base for oprørskamp.

- Og så ligger det relativ tæt på Kabul. Så man vil have et konstant urocenter tæt på sin hovedstad, siger David Vestenskov.

Blandt oprørerne er tidligere medlemmer af de afghanske sikkerhedsstyrker, skrev Ahmad Massoud i et indlæg i The Washington Post for få dage siden.

/ritzau/