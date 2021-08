Afghansk baby født under evakuering bliver opkaldt efter flyet

Under en evakuering fra Kabul lørdag fødte en afghansk kvinde sin datter om bord på et amerikansk militærfly efter landingen i Tyskland.

Barnet er nu blevet opkaldt efter flyets kaldesignal "Reach", siger general Tod Wolters, chef for USA's hovedkommando i Europa, ifølge nyhedsbureauet AP.

Han har talt med pigens forældre, og hele familien har det godt.

Kvinden gik i fødsel, mens flyet lørdag var på vej til den amerikanske militærbase Ramstein Air Base i Tyskland fra Kabul.

Efter landing fødte hun en pige i flyet med hjælp fra amerikanske soldater.

Undervejs på flyet, efter hun var gået i fødsel, opstod der komplikationer for kvinden.

C-17-transportflyet blev nødt til at gå ned i højde under flyvningen for at øge lufttrykket i flyet, hvilket forbedrede situationen indtil landing og reddede morens liv.

Afghanerne på den amerikanske base i Tyskland bliver indkvarteret i hangarer, indtil de kan blive fløjet videre til USA.

To andre evakuerede afghanske kvinder har ligeledes født på et amerikansk militærhospital i Tyskland den seneste uge.

/ritzau/