Afghansk ekspræsident forsvarer sin hurtige flugt fra Kabul

Det var nødvendigt for Afghanistans ekspræsident at flygte, da Kabul faldt. Det siger han i nyt interview.

Det ville have haft ødelæggende konsekvenser, hvis Afghanistans ekspræsident Ashraf Ghani ikke var flygtet fra Kabul den 15. august.

Det siger den tidligere præsident i et interview med britiske BBC.

Den militante talibanbevægelse indtog 15. august Afghanistans hovedstad og satte sig dermed på magten i landet. Det skete i kølvandet på at have indtaget en stribe provinsbyer på kort tid.

Ekspræsident Ghani flygtede fra hovedstaden blot kort tid efter Talibans indtog. Det har efterfølgende fået en del kritik.

Ifølge Ghani selv var det dog en nødvendighed, at han forlod byen.

- To forskellige afdelinger af Taliban nærmede sig fra to forskellige retninger.

- Der var kæmpe risiko for et stort sammenstød med dem, hvilket ville ødelægge byen med fem millioner og skabe kaos, siger Ghani til BBC.

Han gik derfor med til at lade sin sikkerhedsrådgiver og sin hustru forlade Kabul. Imens ventede han på en bil, der ville køre ham til forsvarsministeriet.

Bilen kom dog aldrig, og samtidig fik Ghani at vide af sin sikkerhedschef, at "alle ville blive dræbt", hvis præsidenten gik imod Taliban.

- Jeg fik ikke mere end to minutter.

- Jeg vidste ikke, hvor vi skulle hen. Det var først, da vi fløj afsted, at det gik op for mig, at vi forlod Afghanistan. Så det gik rigtig hurtigt, siger han.

Ashraf Ghani flygtede til De Forenede Arabiske Emirater, hvor han stadig er.

Efter flugten blev han blandt andet beskyldt for at tage store pengebeløb med sig til De Forenede Arabiske Emirater. Det har præsidenten selv nægtet.

- Jeg vil gerne kategorisk afvise, at jeg tog nogen penge med ud af landet. Min livsstil er kendt af alle. Hvad skulle jeg bruge de penge til?

Ghani kritiserer samtidig den aftale, som den tidligere amerikanske præsident Donald Trump lavede med talibanbevægelsen.

Under aftalen ville USA og dets allierede trække sig fra Afghanistan. Til gengæld skulle Taliban indgå i forhandlinger med landets regering.

De forhandlinger lykkedes dog ikke, og det endte ifølge Ghani med "et voldeligt kup i stedet for en politisk aftale eller politisk proces".

/ritzau/