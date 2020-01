Fly meldes styrtet ned i Afghanistan

Et fly skulle ifølge rapporter være styrtet i Afghanistan. Ifølge lokale journalister med 83 om bord.

Et fly er styrtet ned i det østlige Afghanistan, oplyser afghanske embedsmænd.

Der er uklarhed om detaljerne om flystyrtet. Myndighederne forsøger at finde frem til vraget i den bjergrige provins, som til dels er kontrolleret af Taliban.

Tre højtstående embedsmænd siger, at flyet tilhører Afghanistans statsejede selskab Ariana Afghan Airlines, men her afviser topchefen, Mirwais Mirzakwal, rapporter om, at flyet skal være fra Ariana.

- Der er sket et flystyrt, men det tilhører ikke Ariana. De to fly fra Ariana i dag er fra Herat til Kabul og fra Herat til New Delhi, og de er begge uskadte og i sikkerhed, siger Mirzakwal til Reuters.

En embedsmand fra den afghanske præsident Ashraf Ghanis kontor i Kabul siger, at et fly er styrtet ned i Ghanzi, og at myndighederne stadig mangler at høre detaljer.

Lokale journalister skriver på Twitter ifølge den norske avis VG, at der var 83 om bord. Rapporterne er ubekræftede.

En talsmand for guvernørkontoret i byen Ghazni sagde tidligere, at flyet er af typen Boeing. Styrtet skulle være sket i provinsens distrikt Deh Yak.

