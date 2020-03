Afghansk fredsplan: Taliban kræver 5000 fanger fri nu

Taliban indgår fredsaftale med USA, men vil ikke forhandle med Afghanistans regering, før 5000 fanger er fri.

Taliban vil ikke deltage i forhandlinger med den afghanske regering, før cirka 5000 Taliban-fanger løslades, siger en talsmand for de islamistiske oprørere.

Det indgik i den fredsplan, som Taliban og USA underskrev lørdag.

Men Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, sagde søndag, at det kender han ikke noget til.

Det sætter et stort spørgsmålstegn ved fredsplanen, som USA har presset hårdt på for at nå.

- Hvis vores 5000 fanger - 100 eller 200 mindre eller flere spiller ingen rolle - ikke løslades, så bliver der ikke nogen interne forhandlinger i Afghanistan, siger talsmanden, Zabiullah Mujahid.

Ifølge fredsplanen skal de 5000 Taliban-fanger løslades senest 10. marts. Men det afviste præsident Ghani søndag.

USA har aftalt med Taliban, at USA's 13.000 soldater og alle de allierede landes soldater vil være helt ude af Afghanistan om 14 måneder, hvis oprørerne lever op til fredsaftalen.

/ritzau/Reuters