Afghansk pige dræber to talibankrigere som hævn for forældre

Hændelsen fandt sted, efter at talibankrigere slog pigens forældre ihjel for at støtte den afghanske regering.

En afghansk teenagepige ved navn Qamar Gul har dræbt to talibankrigere og såret flere andre, efter at de slog hendes forældre ihjel for at støtte den afghanske regering.

Det oplyser lokale embedsmænd i provinsen Ghor ifølge BBC.

Hændelsen fandt sted i sidste uge, da oprørere fra Taliban stormede Qamar Guls hjem i landsbyen Griwa i Ghor-provinsen i det centrale Afghanistan.

Talibankrigerne ledte efter pigens far og kom for at tage ham med fra sit hjem, fordi han støttede den afghanske regering.

Det siger lederen af det lokale politi Habiburahman Malekzada til nyhedsbureauet AFP.

Da hans kone forsøgte at gøre modstand dræbte talibankrigerne parret ude foran deres hjem.

- Qamar Gul, der var inde i huset, tog en AK-47, som familien havde, og skød og dræbte de to talibankrigere, som slog hendes forældre ihjel, hvorefter hun sårede flere andre, siger Malekzada.

Pigen er ifølge flere forskellige lokale embedsmænd mellem 14 og 16 år gammel.

I Afghanistan er det normalt, at mange ikke kender deres præcise alder.

Efter episoden kom flere talibankrigere for at angribe familiens hus, men nogle landsbyboere og regeringsstøttende militssoldater fik dem jaget væk efter en skududveksling.

Afghanske sikkerhedsstyrker har nu taget Qamar Gul og hendes lillebror med til et mere sikkert sted, siger talsmand for provinsens guvernør Mohamed Aref Aber.

Siden episoden er Qamar Gul blevet hyldet på sociale medier for hendes "heroiske" bedrift.

Et billede af hende er også gået viralt de seneste par dage.

På billedet kan man se teenageren sidde med en AK-47 i skødet og et tørklæde om hovedet.

- Hatten af for hendes mod, skriver Facebook-brugeren Najiba Rahmi ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi ved, at dine forældre er uerstattelige, men din hævn vil give dig en smule fred, skriver en anden bruger ved navn Mohamed Saleh.

Taliban dræber jævnligt landsbyboere, som de mistænker for at samarbejde med regeringen og sikkerhedsstyrker.

De seneste måneder har oprørsgruppen desuden optrappet sine angreb mod sikkerhedsstyrker i landet.

Det er sket, selv om Taliban i februar underskrev en fredsaftale med USA.

/ritzau/