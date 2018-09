Afghansk politimand dræber og brænder kolleger

Politimand, der skød otte kolleger og tog deres våben, er tilsyneladende en del af Taliban, siger talsmand.

En afghansk politimand har skudt og dræbt mindst otte af sine kolleger. Derpå har han brændt deres lig og taget deres våben for at slutte sig til den militante talibanbevægelse.

Det oplyser flere embedsmænd i Takhar-provinsen, hvor angrebet fandt sted natten til torsdag.

- Episoden skete tidligt torsdag morgen, efter en lokal politimand åbnede ild mod sine kolleger, der sov ved et checkpoint i Khwaja Ghar-distriktet, siger en talsmand for politiet i provinsen.

Han tilføjer, at ligene derpå blev stukket ild til og brændt.

Tilsyneladende har gerningsmanden forbindelse til Taliban. Ifølge polititalsmanden tog han de dræbte kollegers våben og flygtede til den militante gruppe.

Angrebet er det seneste såkaldte insiderangreb, hvor en politimand eller en soldat retter sit våben mod sine egne. Det er i de seneste år blevet et stigende problem.

For få dage siden blev en amerikansk soldat dræbt og en anden såret, da en afghansk soldat skød dem.

I perioden fra december til maj er der registreret 47 af denne type angreb. I langt de fleste tilfælde er det afghanere, der bliver ofre for insiderangreb.

I et andet angreb, der fandt sted sent onsdag aften, dræbte Taliban 11 afghanske soldater i Badghis-provinsen i det nordvestlige Afghanistan, oplyser en talsmand for provinsens politichef.

I de efter følgende kampe blev 13 talibanere dræbt og ni såret, tilføjer talsmanden.

/ritzau/Reuters