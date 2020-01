To afghanske mænd svindlede sig til sex

To mænd er blevet anholdt i den sydlige provins Nimruz, hvor de gik efter kvinder, som var gift.

Afghansk politi har anholdt to mænd, som udgav sig at være healere for at udnytte kvinder seksuelt.

En talsmand for indenrigsministeriet Nasrat Rahimi siger, at de to mænd ville forbryde sig mod deres ofres "kyskhed og ære".

Rahimi siger, at de to mænd er blevet anholdt i den sydlige provins Nimruz. De gik efter kvinder, som var gift, men som endnu ikke havde fået børn.

De sagde til kvinderne, at de kunne kurere ufrugtbarhed med forskellige lykkeamuletter og hjælpe dem til et bedre ægteskab.

Mændene har erklæret sig skyldige i de anklager, som er rejst mod dem.

Det er almindeligt, at navnlig afghanske kvinder går til healer, når de frygte, at de ikke kan få børn.

Ægtepar er under pres for hurtigt at få børn, og hvis en kvinde ikke kan blive gravid, vil hendes mand måske hurtigt se sig om efter et andet ægteskab.

Det vakte sidste år stor opsigt på sociale medier, da videoer af en selverklæret mullah afslørede, at han havde afpresset kvinder i Afghanistan.

Han havde hemmeligt filmet seksuelle møder med dem og truede dem med, at optagelserne ville blive lagt ud på internettet. Den falsk mullah er stadig eftersøgt, og religiøse ledere har givet ordre til, at han skal stenes til døde.

/ritzau/dpa