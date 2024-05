Afhøring af Stormy Daniels i Trump-retssag er afsluttet

Der blev stille i retssalen i New York, da pornoskuespillerinden Stormy Daniels fredag afsluttede sit vidneudsagn efter flere dages intense orddueller med Donald Trumps advokat, Susan Necheles.

Necheles afsluttede en aggressiv afhøring af Stormy Daniels ved at referere en tekstbesked, hvor Stormy Daniels havde skrevet, at hun ville danse i gaderne, hvis Trump bliver dømt skyldig.

- Du kan være ret så ondsindet? sagde advokaten.

- Ja, svarede vidnet.

- Tak, fru Daniels, du kan forlade vidneskranken.

Dermed afsluttede en lang dramatisk fase af i retssagen mod Trump.

Donald Trumps advokat beskyldte tidligere pornostjernen Stormy Daniels for at forsøge at tjene penge på historien om, at hun havde sex med den tidligere præsident.

Daniels siger, at hun i 2006 havde sex med Donald Trump. Det afviser ekspræsidenten.

45-årige Daniels spiller en vigtig rolle i tys-tys-sagen, hvor Trump er tiltalt for at manipulere regnskabsmateriale, i forbindelse med at Daniels fik udbetalt 130.000 dollar - omkring 900.000 kroner - af den tidligere Trump-advokat Michael Cohen for at holde tæt om sin relation med Trump inden præsidentvalget i 2016.

Sådanne tys-tys-betalinger er ikke ulovlige i sig selv. Men 77-årige Trump, som til november skal kæmpe med præsident Joe Biden om præsidentposten, er tiltalt for i alt 34 forhold vedrørende forfalskning af regnskabsmateriale.

/ritzau/Reuters