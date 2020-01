Afrika er særligt sårbar i den globale kamp mod coronavirus

Det er blot et spørgsmål om tid, før coronavirusset også spreder sig til Afrika, vurderer regionale og internationale myndigheder. Et udbrud vil være en enorm udfordring for flertallet af de afrikanske lande

Indtil i går var der ikke konstateret noget tilfælde af coronavirus i Afrika. Etiopien, Kenya og Elfenbenskysten har testet i alt syv personer, men ingen af dem var smittede. De gode nyheder får dog næppe lov til at stå alene. Alle berørte myndigheder forventer, at coronavirusset også vil sprede sig til Afrika, der har mange forbindelser til Kina, og i så fald vil kontinentet stå over for en enorm udfordring. De afrikanske landes beredskab og sundhedsvæsen er ikke rustet til større epidemier.

”Det er kun et spørgsmål om tid, før en infektion er bekræftet i Afrika. Vi må erkende, at vi ikke kan være så heldige, at vi ikke får tilfælde i Afrika, når der er tilfælde over hele verden,” sagde John Nkengasongo, direktør for Den Afrikanske Unions Afrikacenter for sygdomskontrol, på en pressekonference i lufthavnen i den etiopiske hovedstad, Addis Abeba, tidligere på ugen.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede sent torsdag aften coronavirusset for en international sundhedskrise. I den forbindelse understregede WHO’s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus på et pressemøde i Genève, at beslutningen i høj grad er taget for at hjælpe fattigere lande med at undgå smitten. Underforstået lande i Afrika.

”Vi ved ikke, hvilken skade dette virus kan gøre, hvis det bliver spredt til et land med et svagt sundhedssystem. Vi må handle nu for at forebygge den mulighed,” sagde han.

Helle Samuelsen er antropolog og lektor i global sundhed ved Københavns Universitet, hvor hun leder et projekt om at opfange og forebygge epidemier med udgangspunkt i Burkina Faso. Hun kalder risikoen for, at coronavirusset breder sig i Afrika for ”enorm”. Først og fremmest, fordi det er vanskeligt at kontrollere, hvordan folk bevæger sig rundt og dermed inddæmme smitten, men også fordi selve mulighederne for behandling er mangelfulde.

”Hvis vi tænker på, hvordan vi har isolationsstuer, personale og eksperter stående klar i Danmark, er det en helt anden virkelighed i Afrika. Det er en kæmpe udfordring. Muligheden for at yde hjælp afhænger af, hvor mange ressourcer man har. Og her taler vi om svage sundhedssystemer, som har svært ved at håndtere nye smitsomme sygdomme,” siger Helle Samuelsen.

Hun peger på, at det vigtigste lige nu er at hjælpe de afrikanske lande med at opspore og inddæmme eventuel smittede personer. En række lufthavne har allerede opstillet screeningsudstyr, som bliver brugt til at registrere eventuel feber hos ankommende passagerer. Det gælder for eksempel Etiopien, der er kontinentets største knudepunkt for rejsende mellem Afrika og Kina. Her var der indtil i onsdags screenet 22.000 rejsende. Men det er kun en brøkdel af, hvad der er behov for, understreger Helle Samuelsen.

”De fleste afrikanske lande er fattige lande, der har brug for støtte til den slags. Hvis først virusset kommer ind, kan det være svært at begrænse. Afrikanere er meget mobile, og særligt i områder, hvor der også er konflikt, er det utroligt vanskeligt at holde øje med, hvor folk opholder sig,” siger hun.

Bekymringen deles af blandt andre Ifeanyi Nsofor, epidemiolog og direktør i interesseorganisationen Nigeria Health Watch, der forsøger at styrke sundhedsvæsenet i Nigeria, Afrikas folkerigeste land.

”Landegrænserne bliver overset i al virakken om coronavirusset, men kan være en mulig kilde til, at infektionen kommer til kontinentet,” siger han til Science and Development Network, et non-profit globalt netværk for videnskab og udvikling.

Ifølge netværket er der ingen af de afrikanske lande, der har et tilstrækkeligt beredskab til at kunne imødegå coronavirusset. Netværket henviser til hjemmesiden Prevent Epidemics (Forebyg epidemier), der tildeler point til de enkelte på basis af informationer fra FN’s sundhedsorganisation WHO. Et land skal have 80 point for at blive vurderet som ”forberedt”, men selv de lande, der ligger højest, som Sydafrika og Kenya, scorer kun 50-60 point.

”Overordnet betragtet er der ikke noget land i Afrika, der er fuldt forberedt på at opdage, forebygge og reagere på et udbrud af en infektionssygdom,” siger Ifeanyi Nsofor.