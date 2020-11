Afrika passerer to millioner bekræftede coronatilfælde

Det afrikanske kontinents sygdomsmyndighed advarer om, at antallet af personer, der bærer mundbind, er faldet.

Over to millioner mennesker er blevet bekræftet smittede med coronavirus på det afrikanske kontinent, siden pandemien brød ud.

Det oplyser Africa CDC, der er Afrikas center for sygdomskontrol og forebyggelse, torsdag. Det skriver nyhedsbureauet AP.

I alt er 48.000 personer registreret døde med coronavirus på tværs af kontinentets 54 lande.

Afrikas omkring 1,3 milliarder indbyggere bliver advaret mod "metaltræthed" overfor forebyggende tiltag i forhold til coronavirus.

Det må ikke brede sig, i takt med at coronarestriktionerne bliver lempet for at hjælpe de trængte økonomier i gang igen, lyder det.

Direktøren for Africa CDC, John Nkengasong, har tidligere denne uge udtrykt bekymring for, at antallet af personer, der bærer mundbind, er faldet.

Det er en farlig udvikling, mener han.

/ritzau/