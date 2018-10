Afrika går forrest med forbud mod plasticposer

Udviklingslande står for størstedelen af plasticforureningen i verdenshavene. Kenya og andre afrikanske lande tager radikale midler i brug mod poserne

I det østafrikanske land Kenya er bæreposer af plastic blevet en smuglervare på linje med narkotika og våben. Senest har de kenyanske myndigheder beslaglagt 8,5 millioner plasticposer skjult på en bus, som var i færd med at krydse grænsen fra nabolandet Tanzania, og politiet er nu gået ind i sagen.

”De mistænkte vil blive sigtet for import af forbudte varer,” siger den regionale direktør for de kenyanske miljømyndigheder i havne-byen Mombasa, Stephen Wambua, til avisen Daily Nation.

I februar blev 31 kenyanere anholdt i netop Mombasa, efter at politiet havde fundet folk i besiddelse af plasticposer på store markeder i byen. Et par måneder senere blev to ugandere arresteret for forsøg på at smugle 432.000 plasticposer ind i landet.

Myndighedernes hårde fremfærd er en direkte konsekvens af, at Kenya sidste år indførte verdens hidtil strengeste lovgivning, hvad angår brugen af plasticbæreposer. I dag er al fremstilling, salg og brug af poserne forbudt. Overholdes lovgivningen ikke, vanker der straffe på op imod fire års fængsel og bøder på op til 247.000 kroner.

Mindst 16 andre afrikanske lande har begrænset brugen af plasticposer kraftigt, og Kenya er et ud af fire afrikanske lande, der har indført et totalt forbud.