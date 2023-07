Afrikanske lande giver kupmagere i Niger 15 dage til at trække sig

Militæret i Niger skal "trække sig tilbage til kasernerne og genoprette den konstitutionelle autoritet". Senest inden 15 dage.

Sådan lyder det lørdag i en meddelelse fra Den Afrikanske Unions freds- og sikkerhedsråd. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den Afrikanske Union har 53 medlemmer, der omfatter næsten hele det afrikanske kontinent.

Opfordringen kommer, efter at Nigers præsident, Mohamed Bazoum, onsdag blev væltet ved et kup.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han blev sent onsdag aften taget til fange på sit eget kontor af landets nationalgarde. Kort før midnat meddelte garden på landsdækkende tv, at den havde smidt den 63-årige præsident på porten.

Fredag erklærede general Abdourahamane Tchiani, der står i spidsen for nationalgarden i Niger, sig selv for landets nye leder.

Militæret meddelte ifølge nyhedsbureauet Reuters, at forfatningen i landet er blevet suspenderet, ligesom "alle tidligere institutioner er blevet opløst".

Unionen "fordømmer på det kraftigste", at den valgte regering er blevet væltet.

Bazoum blev i 2021 den første demokratisk valgte præsident i Niger.

Heller ikke EU vil anerkende kupmagerne som landets nye ledere. Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, i en udtalelse lørdag.

- EU anerkender ikke og vil ikke anerkende myndighederne fra kuppet i Niger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Al samarbejde på sikkerhedsområdet er suspenderet på ubestemt tid med øjeblikkelig virkning, lyder det.

Det samme gælder al økonomisk støtte. Niger modtager meget vestlig bistand, ligesom landet er en vigtig partner for EU i forhold til at begrænse irregulær migration fra dele af Afrika syd for Sahara.

Borrell siger desuden, at Bazoum er den "eneste retmæssige præsident i Niger", og at han må og skal løslades.

Kuppet er det seneste i en række i Sahel-regionen. Siden 2020 er der blevet begået militærkup i nabolandene Mali og Burkina Faso.

Samarbejdsorganisation for vestafrikanske lande Ecowas - Economic Community of West African States - mødes søndag i Nigerias hovedstad, Abuja, for at diskutere situationen, skriver AFP.

/ritzau/