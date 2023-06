Afrikanske ledere er på vej til Zelenskyj og Putin med plan

Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, er torsdag rejst til Polen. Herfra vil han og flere afrikanske ledere fortsætte på en fredsmission til Ukraine og Rusland.

Det bekræfter Ramaphosas kontor.

Han og de øvrige afrikanere skal mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fredag i Kyiv. Lørdag har de et møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Skt. Petersborg.

Ramaphosa leder den afrikanske delegation sammen med Senegals præsident, Macky Sall.

Delegationen omfatter også lederne for Zambia, Comorerne og Egyptens premierminister.

Reuters har set et udkast til et dokument fra de afrikanske ledere. De vil forsøge at mægle i krigen mellem Rusland og Ukraine.

Det indeholder flere forslag til, hvad de ser som udgangspunkt for en løsning.

Det kan blandt andet omfatte en tilbagetrækning af de russiske soldater. Men også at Ruslands taktiske atomvåben fjernes fra Hviderusland, og at en anholdelsesordre på Putin fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) suspenderes. Endelig at der lettes på sanktionerne mod Rusland.

Det foreslås også, at der indgås en "betingelsesløs aftale for korn og gødning".

Krigen har besværliggjort leverancerne af korn fra Ukraine og gødning fra Rusland. Det har især de afrikanske lande fået at mærke. Både i form af manglende leverancer og stigende priser.

Kina har også en fredsplan i gang. En særlig udsending fra Beijing har været i Moskva og i Kyiv for at drøfte en "politisk løsning" på krigen i Ukraine.

Rusland anerkender dog fortsat ikke, at der er tale om krig. Putin betegner det som en "særlig militær operation".

De vestlige lande har været kritiske over for de afrikanske lande, fordi de ikke har villet tage afstand fra Ruslands invasion i et andet land.

/ritzau/Reuters