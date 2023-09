Afrikanske ledere opfordrer til nye globale skatter for at finansiere løsninger på klimaforandringerne.

Det fremgår af Nairobi-erklæringen, som er slutdokumentet efter det tre dage lange klimatopmøde (African Climate Summit) i Kenya.

Det skriver Reuters.

Erklæringen vil danne grundlag for Afrikas forhandlingsposition til klimatopmødet COP28. Det finder sted i november.

Klimatopmødet i Kenya var præget af diskussioner om, hvordan man kan finansiere tilpasning til stadigt mere ekstremt vejr.

Herudover var der diskussioner om bevaring af naturressourcer og udvikling af vedvarende energi.

Det afrikanske kontinent lider af nogle af de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

På trods af det, modtager Afrika ifølge forskere kun omkring 12 procent af de næsten 300 milliarder dollars i årlig finansiering, som det vil kræve, for at kontinentet kommer i mål med klimasikringen.

Nairobi-erklæringen lægger stor vægt på, at de store forurenere skal forpligte sig på at fordele flere ressourcer til fattigere lande.

Erklæringen opfordrer derfor verdens ledere til at bakke op om en global CO2-afgift. Herunder en afgift på handel med fossile brændstoffer samt havtransport og luftfart.

Det vil på globalt plan sikre finansiering af klimasikring, står der i erklæringen ifølge Reuters.

Der bliver tilmed lagt vægt på, at globale finansielle institutioner skal gøre det lettere for fattigere lande, at låne til overkommelige priser.

Afrikanske lande siger, at de er tvunget til at betale låneomkostninger, der er fem til otte gange højere end velhavende lande. Det skriver Reuters.

Det fører til tilbagevendende gældskriser og forhindrer landene i at bruge flere penge på at reagere på klimasikring.

