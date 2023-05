Afrikanske ledere planlægger fredsmission i Ukraine og Rusland

Seks afrikanske ledere planlægger at rejse til både Ukraine og Rusland "hurtigst muligt" for at finde en løsning på krigen i Ukraine.

Det siger Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, tirsdag.

Både Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har "indvilget i at få besøg af missionen bestående af Afrikanske ledere i Moskva og Kyiv". Det siger Ramaphosa.

Han tilføjer, at han har talt i telefon med begge præsidenter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sydafrika planlægger fredsmissionen i samarbejde med fem andre afrikanske lande. Det drejer sig om Congo, Egypten, Senegal, Uganda og Zambia.

Den sydafrikanske præsident tilføjer, at Den Afrikanske Union (AU) støtter projektet. AU, der blev grundlagt i 2002, kan sammenlignes med EU.

Ifølge Ramaphosa har også FN's generalsekretær, António Guterres, fået besked om de afrikanske planer. Han skal have taget godt imod dem.

Der er ikke fremlagt nogen konkrete detaljer om den afrikanske fredsplan.

Ukraines holdning er og har hele tiden været, at enhver fredsaftale skal indebære, at alle russiske styrker trækker sig fra Ukraines territorium.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sidste uge var meldingen fra FN's Guterres da også, at fredsforhandlinger "ikke er mulige på nuværende tidspunkt". Årsagen er, at både Ukraine og Rusland ifølge ham er "overbeviste om, at de kan vinde".

En særlig udsending fra Kina, Li Hui, ventes tirsdag at lande i Kyiv. Her skal han fremlægge Kinas forslag til at finde en løsning på krigen.

Russernes invasion af nabolandet Ukraine blev indledt i de tidlige morgentimer den 24. februar sidste år. Her meddelte Ruslands præsident, Vladimir Putin, at han havde sat gang i en "særlig militær operation".

Få minutter efter var der meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer.

/ritzau/AFP