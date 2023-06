Afrikanske ledere til Putin: Krigen må få en ende

Analytikere ser med en vis skepsis på, hvad den afrikanske fredsdelegation, som lørdag er ankommet til et møde i Sankt Petersborg, kan udrette.

Ikke desto mindre er delegationen kommet med et klart budskab til den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Denne krig skal afsluttes gennem forhandlinger og ved diplomatiske midler, siger Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, om krigen i Ukraine.

Han tilføjer, at hans delegation, som blandt andet består af fire præsidenter, "gerne vil have, at krigen bliver afsluttet".

- Denne krig har negative konsekvenser for det afrikanske kontinent og for mange andre lande rundt omkring i verden, siger Ramaphosa forud for mødet med den russiske præsident.

Analytikere har sagt, at chancen for, at der kommer en egentlig fred ud af delegationens møde, er ekstremt lille, da både den russiske og ukrainske regering ser en mulighed for at vinde på slagmarken.

- Det er teater, sagde Jeremy Seekings, professor i samfundsvidenskab ved University of Cape Town, forud for delegationens møde med Putin.

Visse analytikere tror dog stadig på, at mødet kan resultere i nogle indrømmelser fra den russiske regering forud for et russisk-afrikansk topmøde næste måned.

Afrikanske lande importerer store mængder korn og gødning fra Rusland og Ukraine. Krigen har ført til både handelsblokader og skyhøje priser.

Der har blandt afrikanske lande været forskellige tilgange til krigen. Nogle har støttet Ukraine, mens andre har været mere neutrale eller lænet til russisk side.

De fire præsidenter i den afrikanske delegation er Cyril Ramaphosa fra Sydafrika, Macky Sall fra Senegal, Hakainde Hichilema fra Zambia og Azali Assoumani fra Comorerne. Sidstnævnte er også formand for Den Afrikanske Union.

