Afrikanske mæglere tager tomhændede hjem fra kupramte Niger

En samling af vestafrikanske lande har forladt Niger uden at have fundet nogen diplomatisk løsning på situationen i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er en delegation fra den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas, der har været i Nigers hovedstad, Niamey.

Mæglerne ankom torsdag og forlod landet allerede samme dag. De nåede hverken at mødes med kuplederen, general Abdourahamane Tchiani, eller Nigers væltede præsident, Mohamed Bazoum. Det skriver AFP.

Præsident Bazoum blev taget til fange på sit kontor onsdag i sidste uge. Fredag erklærede general Tchiani sig for landets nye leder.

Nigers naboland Nigeria, et af Afrikas mest magtfulde lande, har i øjeblikket formandskabet i Ecowas. Organisationen, der består af 15 vestafrikanske lande, har indført sanktioner mod Nigers kupmagere.

Nigerias præsident, Bola Tinubu, har sagt, at man så vidt muligt vil løse situationen i Niger på en fredelig måde.

Han har dog ikke udelukket, at et militært indgreb kan blive nødvendigt.

Kupmagerne i Niger har erklæret sig klar til at kæmpe.

- Ethvert form for angreb eller forsøgt angreb mod Niger vil blive mødt af et øjeblikkeligt modsvar fra Nigers sikkerhedsstyrker mod et af medlemmerne (fra Ecowas, red.), siger en af kupmagerne på statsligt tv.

Begivenhederne i Niger er det seneste i rækken af militærkup i Sahel-regionen og Vestafrika. Siden 2020 er der også blevet begået kup i nabolandene Mali og Burkina Faso.

Ecowas' hårde linje over for kupmagerne i Niger har fået militærstyrede Mali og Burkina Faso til at sige, at enhver indgriben i Niger svarer til en krigserklæring mod dem.

