Afsløret narkonetværk levede i sus og dus

Gaderne i Sverige er blevet en lille smule mere sikre.

Det sker, efter at svensk og spansk politi i fællesskab har afsløret et stort, kriminelt netværk. Deres efterforskning har stået på i flere år.

Den mafialignende organisation mistænkes blandt andet for at have været involveret i drabene på 50 personer i kriminelle opgør i Stockholm og Göteborg. Og derudover for at have smuglet tonsvis af narkotika til Sverige.

Det oplyste det spanske indenrigsministerium torsdag i en pressemeddelelse.

I alt er 71 personer med forbindelse til netværket blevet anholdt i Spanien og Sverige. Den kriminelle organisation beskrives som værende til stor fare for offentligheden.

Flere af de mistænkte blev allerede i 2018 efterlyst internationalt.

Det blev startskuddet til et samarbejde mellem det svenske politis nationale operative afdeling (NOA), spansk politi og Europol.

Netværket menes igennem årene at have smuglet store mængder narkotika fra Marokko til Spanien.

Det er ifølge politiet sket med hjælp fra et flyttefirma med kontorer i Alicante og Marbella på den spanske solkyst. De skal have fragtet stofferne videre til Sverige.

Årsagen til mistanken er, at politiet beslaglagde 2,2 ton cannabis og 23 kilo amfetamin. Det skete, da flyttefirmaets kontorer blev ransaget. Det oplyses ikke, hvornår disse ransagninger har fundet sted.

- Netværket har optrådt som en mafiaorganisation i provinsen Malaga. Det sagde spansk politi torsdag i en kommentar til det svenske lokalmedie Svenska Magasinet. Det har hjemme i Costa del Sol.

Lederne af det kriminelle netværk har ifølge spanske myndigheder levet et liv i luksus på den spanske solkyst.

Politiet har i forbindelse med efterforskningen blandt andet beslaglagt biler, både, motorcykler, dyre kunstværker, huse og lejligheder.

Myndighederne har i alt identificeret cirka 60 ejendomme. De menes at være knyttet til netværket.

Den samlede værdi af de beslaglagte ejendele anslås at løbe op i flere millioner euro.

Politiet har under efterforskningen foretaget 30 ransagninger af private hjem. Syv af dem er fundet sted i Sverige og to i Portugal.

Her har politiet blandt andet fundet store mængder våben og sprængstoffer.

Flere af de mistænkte beskrives af spanske myndigheder som værende meget voldelige. Flere beskyldes også for at have taget del i væbnede angreb mod rivaliserende bander i Stockholm, Göteborg og på Costa del Sol.

Særligt en mand mistænkes for at have ledet flere af de væbnede angreb i Stockholm.

Han beskrives af politiet som en af de mest voldelige i gruppen. Han ventes også at blive tiltalt for drab, kidnapning og flere tilfælde af afpresning.

Ifølge Svenska Magasinet har politiet under efterforskningen også kigget nærmere på mere end 100 virksomheder i Spanien. Den kriminelle organisation menes også at have bånd til virksomheder i Sverige og andre lande.

Hverken spansk eller svensk politi melder noget om, hvornår anholdelserne af de 71 mistænkte personer har fundet sted.

/ritzau/TT