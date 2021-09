Afsluttes de tyske kristendemokraters kansler-drømme af et børneinterview?

Halvanden uge inden det tyske valg var kristendemokraternes kanslerkandidat, Armin Laschet, ved at kæmpe sig ud af dårlige meningsmålinger. Så blev han interviewet af to børn og gjort til grin

Det skulle have været legende let. De tyske kristendemokraters kanslerkandidat, Armin Laschet, bliver ofte beskrevet som en hyggeonkel, så hvad kunne være bedre reklame for hans trængte valgkamp end et interview med to børn iscenesat i et eventyrtelt?