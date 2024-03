Afstemning i FN om ny Gaza-resolution bliver udskudt

En afstemning i FN's Sikkerhedsråd om en ny resolution vedrørende våbenhvile i Gaza er blevet udskudt til mandag.

Afstemningen skulle have fundet sted lørdag, men den er blevet rykket, så der er mere tid til at drøfte den tekst, der udgør udkastet til en resolution.

Det siger kilder i diplomatiet.

Fredag slog et andet udkast til en resolution i FN's Sikkerhedsråd fejl, efter at Rusland og Kina blokerede for den. Den var fremlagt af USA og indebar en folkeretligt bindende våbenhvile i Gaza.

Det er første gang, at USA har tilsluttet sig kravet om en våbenhvile i Gaza.

Også det udkast, der mandag skal stemmes om, nævner en "øjeblikkelig" våbenhvile.

AFP har set teksten og skriver, at der er tale om et "krav" til våbenhvile i forbindelse med Ramadan, der er islams hellige måned, hvilket skal føre til "en permanent og holdbar våbenhvile", der respekteres af alle parter, lyder det.

Otte ud af ti af rådets ikke-permanente medlemmer har arbejdet på det nye udkast.

I forslaget opfordres der til også til "øjeblikkelig og betingelsesløs" løsladelse af de gidsler, der holdes fanget af Hamas. Der opfordres også til en ophævelse af "alle barrierer" for, at humanitær hjælp kan komme ind i Gaza.

Ruslands FN-ambassadør sagde om fredagens udkast, at Rusland er kritisk over for, at USA som betingelse for en våbenhvile kræver gidsler i Gaza frigivet.

Rusland og Kina kan blokere en resolution, som de gjorde fredag, fordi de er to af fem faste medlemmer af Sikkerhedsrådet, som har veto-ret.

Også Algeriet afviste fredag den amerikanske resolution.

Guyana afholdt sig fra at stemme.

De 11 andre medlemmer af Sikkerhedsrådet, heriblandt Frankrig og Storbritannien, stemte for.

Mens Sikkerhedsrådet fortsat ikke er blevet enige om ordlyden i en resolution, truer Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, fortsat med at gå ind i Rafah i det sydlige Gaza.

