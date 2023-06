Konservativ leder præsenterer ny finsk regering fredag

Der er enighed om en ny højreorienteret regeringskoalition i Finland.

Regeringen vil blive præsenteret fredag eftermiddag.

Det fortæller den konservative leder for det finske Samlingspartiet, Petteri Orpo, torsdag aften.

- Alle problemerne er blevet løst, og papirerne er klar, siger Petteri Orpo, der altså nu står til at blive Finlands næste premierminister, med henvisning til regeringsprogrammet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 53-årige Petteri Orpo meddelte i slutningen af april, at han ville danne en ny koalitionsregering sammen med blandt andet det nationalistiske parti De Sande Finner.

Derudover skulle koalitionen bestå af Svensk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Forhandlingerne om en ny regering har i princippet stået på siden valget til Rigsdagen 2. april, hvor regeringen under socialdemokraten Sanna Marin led et nederlag.

I løbet af de mange ugers forhandlinger om, hvordan Finland skal ledes de næste fire år, har De Sande Finner og Svensk Folkeparti kæmpet for at blive enige om en lang række emner.

Det gælder blandt andet immigration, klimapolitik og offentlige finanser. Og til sidst har de altså nået et kompromis.

Orpos nye regering trækker finsk politik mod højre. Regeringen ventes at dæmme op for det finanspolitiske underskud ved at skære i arbejdsløsheds- og velfærdsydelserne. Samtidig ventes den at stramme udlændingepolitikken og løsne Finlands miljøforpligtelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Petteri Orpo og Samlingspartiet indledte formelt regeringsforhandlinger med De Sande Finner, Svensk Folkeparti og Kristendemokraterne den 2. maj.

Finland har en lang tradition for et bredt regeringssamarbejde.

Samlingspartiet blev ved valget 2. april det største parti i Rigsdagen med 48 af de 200 pladser. De Sande Finner kom på andenpladsen med 46 pladser, mens Socialdemokratiet og Sanna Marin måtte nøjes med 43.

For at sikre sit flertal inkluderede Petteri Orpo Svensk Folkeparti, som vandt ni mandater, og Kristendemokraterne og dettes fem pladser.

Det giver den nye regering et flertal på 108.

/ritzau/Reuters