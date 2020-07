Aftale om hjælp til Syrien udløber midt i FN-forhandlingskrise

Millioner af syrere i nød venter på, at Sikkerhedsrådet afgør deres skæbne, siger Tysklands FN-ambassadør.

FN's Sikkerhedsråd og landenes repræsentanter har de seneste dage intensiveret forhandlinger om at forlænge nødhjælp til Syrien via en række grænseovergange.

Men fredag lykkedes det heller ikke at nå frem til en aftale.

Dermed er en ordning fra 2014, der sikrer transport af nødhjælp, officielt udløbet.

Det sker, efter at Kina og Rusland nedlagde veto mod et forslag om at forlænge den eksisterende ordning, og de andre medlemslande har afvist et russisk modforslag.

Tyskland og Belgien arbejder dog på et initiativ, der skal redde aftalen.

- Vi er klar til at arbejde døgnet rundt og opfordrer de andre til at tænke på de millioner af folk i Syrien, der venter på, at Sikkerhedsrådet afgør deres skæbne, siger Tysklands FN-ambassadør, Christoph Heusgen.

Han besidder denne måned rådets præsidentpost, som roterer.

/ritzau/Reuters