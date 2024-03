Aftale sætter stopper for tyske togstrejker

Den tyske jernbaneoperatør Deutsche Bahn og lokomotivførernes fagforening GDL er mandag nået frem til en aftale i en lønstrid.

Dermed ser det ud til at være slut med de tyske togstrejker, som flere gange har skabt store problemer for tyske - og også danske - passagerer.

Detaljer i aftalen vil blive offentliggjort tirsdag. Det skal ske ved to separate pressemøder, som parterne har indkaldt til.

Lokomotivførerne har strejket seks gange siden november.

Fagforeningen har krævet, at den ugentlige arbejdstid for lokomotivførere sættes ned fra 38 til 35 timer. Og det skal ske med fuld lønkompensation.

Deutsche Bahn har senest tilbudt 13 procent mere i løn, samt at den ugentlige arbejdstid fra 2026 nedsættes til 37 timer.

Det var ikke uventet, at en aftale var på vej.

Både Deutsche Bahn og GDL-formand Claus Weselsky havde for nylig udtrykt optimisme i forbindelse med en kommende aftale.

- Begge parter er sikre på, at de vil være i stand til at offentliggøre et resultat i næste uge, lød det fra Deutsche Bahn tirsdag sidste uge.

Det er ikke kun de tyske togpassagerer, der har været ramt af strejkerne.

De har ramt alt fra lokalbusser, sporvogne og metroer til højhastighedstog og landets største lufthavne. Også fragttog har været ramt.

Både høj inflation og en svækket aktivitet har skabt problemer i den tyske økonomi det seneste stykke tid.

I 2023 skrumpede den tyske økonomi endda med 0,3 procent, blandt andet som et udslag af inflation og de stigende renter.

/ritzau/AFP