Agentur: Iran overholder atomaftale med stormagter

Atomenergiagenturet IAEA har haft adgang til alle atomanlæg i Iran og slår fast, at landet overholder aftale.

Iran overholder atomaftalen med stormagterne, oplyser Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA.

- Iran holder sig inden for de begrænsninger, som atomaftalen fra 2015 fastsætter, hedder det i en rapport, som IAEA mandag sendte til sine medlemsstater.

Ifølge IAEA har agenturets inspektører haft adgang til alle atomanlæg i Iran. Inspektørerne bekræfter, at Iran har holdt sig inden for de fastsatte grænser med hensyn til tungt vand og lagring af lavt beriget uran.

Problematikken om atomaftalen er blevet vanskeliggjort, efter at USA har trukket sig ud af aftalen og genindført sanktioner mod Iran.

Aftalen blev underskrevet af Iran, USA, Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og EU.

USA meddelte tidligere i denne måned, at det har genindført alle de sanktioner mod Iran, som blev ophævet i forbindelse med aftalen. Det amerikanske finansministerium siger, at yderligere 700 personer i Iran er blevet sat på en sort liste.

Desuden arbejder USA på at få iranske banker frakoblet det internationale pengeoverførselssystem Swift. Lykkes det, vil Irans muligheder for at indgå forretninger med udlandet blive yderligere svækket.

Swift, der har base i Belgien, håndterer hovedparten af de globale pengeoverførsler mellem banker og andre finansinstitutioner i 210 lande.

EU, Frankrig, Tyskland og Storbritannien beklager præsident Donald Trumps beslutning om at sætte fuld kraft på sanktionerne mod Irans olieindustri og banker.

Iran opfordrer EU til at garantere, at det vil støtte landet over for USA og i forbindelse med nye sanktioner.

/ritzau/Reuters