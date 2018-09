Aggressiv hvepsesværm angriber 18 gæster til tysk vinfestival

Et voldsomt hvepseangreb i det sydvestlige Tyskland sendte søndag 13 personer en tur på hospitalet.

18 deltagere på en vinfestival blev søndag angrebet af en sværm af hvepse i det sydvestlige Tyskland.

Det oplyser politiet ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Vinfestivalen blev afholdt i landsbyen Weingarten nær den franske grænse. Her var gæsterne ved at fejre årets sidste sommeruge, da en hvepsesværm afbrød festlighederne.

Hvepsene angreb tilsyneladende uden nogen åbenlys årsag, oplyser politiet.

13 af de 18 tilskadekomne personer måtte efterfølgende en tur på hospitalet. Der er ingen børn blandt de ramte, ligesom der ikke er meldinger om alvorligt tilskadekomne.

To redningshold kom straks den panikslagne menneskemængde til undsætning. Heriblandt en hvepseekspert, som sikrede sig, at hvepsereden blev flyttet fra området på den rigtige måde.

Efter hvepseangrebet har området omkring vinfestivalen været lukket for offentligheden.

Hvepse er en beskyttet dyreart i Tyskland, og deres reder må kun flyttes efter godkendelse fra myndighederne.

Det er ikke første gang i Tyskland, at store hvepsesværme er gået til angreb og har skabt overskrifter denne sommer. For blot et par uger siden angreb hvepse otte pensionister på vandretur, som alle måtte på hospitalet.

Også Danmark er ramt af et ekstremt hvepseår, som skyldes den usædvanligt lune sommer.

Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer anslår, at hvepsebestanden denne sommer er 10 til 15 gange større end normalt for årstiden.

I september skal man særligt passe på de fulde hvepseflokke, som er ekstra aggressive.

Det varme sommervejr har nemlig resulteret i mange æbler, pærer og bær, som producerer alkohol, når de gærer. Det gør hvepsene fulde og mere tilbøjelige til at stikke.

Hvepsestik er især farlige for personer, der døjer med allergiske reaktioner.

/ritzau/