Air France suspenderer flyvning over Hviderusland

Luftfartsselskabet følger SAS, Lufthansa og andre i tråd med anbefalinger fra EU's stats- og regeringschefer.

Det franske luftfartsselskab meddeler mandag, at det suspenderer alle flyvninger i Hvideruslands luftrum.

Beslutningen er i tråd med EU's anbefalinger.

Luftfartsselskabet siger i en erklæring, at det har "noteret sig" de beslutninger, som EU's stats- og regeringschefer traf ved et topmøde mandag i Bruxelles.

Her var de enige om at forbyde hviderussiske fly at flyve i EU's luftrum og at lande i lufthavne i EU. Samtidig opfordrede de flyselskaber i EU til ikke at flyve over landet. Det sagde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på EU-topmødet, som fortsætter tirsdag.

En række andre luftfartsselskaber, herunder SAS, tyske Lufthansa og hollandske KLM, har også meddelt, at den kommende tid flyve uden om luftrummet over Hviderusland.

Det sker, efter at et Ryanair-fly søndag blev tvunget af et kampfly til at lande i Hviderusland. Det var på vej fra Grækenland til Litauen.

Lufthansa er det eneste af selskaberne, der flyver til Hviderusland.

- På grund af dynamikken i den nuværende situation suspenderer vi på nuværende tidspunkt operationer i hviderussisk luftrum, meddeler Lufthansa ifølge AFP.

For SAS's vedkommende vil ændringen påvirke ruten mellem Oslo og Kijev, som har to ugentlige flyvninger.

Tre europæiske luftfartsselskaber har direkte fly til Hviderusland, oplyser det europæiske agentur for flytrafik, Eurocontrol. Ud over Lufthansa er det Lot fra Polen og airBaltic fra Letland.

Hviderusland og landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, er af flere EU-lande blevet kritiseret hårdt efter søndagens manøvre.

Formålet med at tvinge flyet til jorden menes at have været at få fat i den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj.

Han blev anholdt, da flyet nødlandede i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Den hviderussiske manøvre har affødt markante reaktioner fra flere vestlige ledere og ministre, der alle fordømmer handlingen.

/ritzau/AFP